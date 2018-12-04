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Українців незаконно переправляли в Росію через Крим

Вівторок, 4 грудня 2018, 12:18

Прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії транзитом через тимчасово окуповану територію Криму.

Про це 4 грудня повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, під час в’їзду з окупованого Криму до України в КПВВ "Чонгар" правоохоронці затримали водія мікроавтобуса, який перевіз двох громадян України до Росії та назад транзитом через Крим.

 

Відзначається, що правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях проживання водія мікроавтобуса (громадянина України - УП) та власника "компанії перевізника".

В ході обшуків було вилучено документи, засоби зв’язку та інші речі.

Наразі слідчі дії продовжуються.

У відомстві повідомляють, що в діях правопорушників вбачаються ознаки порушення ч.2 ст. 332 КК України "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч.2 ст.332-1 КК України "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. 

30 листопада стало відомом, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.

Прикордонники також закликали українців зменшити кількість поїздок до Росії.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіяУкраїнаКримкордон
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