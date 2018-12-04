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Порошенко сказав, що може завадити проведенню виборів 31 березня

Вівторок, 4 грудня 2018, 14:46
Порошенко сказав, що може завадити проведенню виборів 31 березня
Прес-служба президента

Завадити проведенню виборів президента України 31 березня 2019 року може лише відкрита збройна агресія Росії.

Про це Петро Порошенко заявив під час зустрічі зі студентами в Івано-Франківську.

Він пояснив, що атакою на українські військові катери "Москва продемонструвала, що перейшла до нового етапу ескалації ситуації в акваторії Азовського моря – йдеться про окупацію Азовського моря і Керченської протоки"

З огляду на загрози, довелося ввести воєнний стан у 10 областях та у внутрішніх водах України – але це рішення має "виключно превентивний характер". Воно дозволить захистити українців і, зокрема, законодавчо захистити воїнів, щоб вони могли боронити державу, пояснив Порошенко.

"Жодну свободу ми не порушимо", – запевнив президент, спростовуючи чутки російської пропаганди про переривання транспортного сполучення чи комендантську годину.  

Порошенко заявив, що не дозволить Росії зробити те саме, що в Абхазії і Південній Осетії, де РФ дала тамтешнім людям своє громадянство, а потім ввела війська нібито на їх захист: "Так само вони хочуть зробити з нами. Але Україна не дасть вам цього зробити".

"Не буде ні комендантської години, ні припинення діяльності медіа й цензури", – сказав Порошенко.

"Дуже сподівалися (в Кремлі), що відкладуть президентські вибори (в Україні). А чого? Одна людина від цього виграє, і ім'я цієї людини – Путін", – додав він.

"За моїм проханням голова Верховної Ради вніс пропозицію щодо визначення дати президентських виборів – 31 березня. І я як президент гарантую, що вибори президента відбудуться саме в цю дату. Єдине, що цьому може завадити, – це відкрита збройна наземна агресія Росії, країни-агресора. Тоді будемо боронити державу", – заявив Порошенко.

Він нагадав, що пропонує навіть дозволити місцеві вибори під час воєнного стану.

Порошенко також сказав: "Були сюжети на російському телебаченні, що в українських крамницях пропала сіль – і треба терміново купляти сіль і сірники. Довелося відправити в колишній Артемівськ, зараз Бахмут – продемонструвати гори солі і сказати, що вже видобутого вистачить на 2,5 тисячі років воєнного стану. Ще й росіянам дамо".

Крім того, він наголосив, що визначена дата Собору, який обере предстоятеля Української православної церкви, – і це останній крок до об'єднання української православної громади.

"І коли для захисту Російської православної церкви в Україні – вони нарешті назвали речі своїми іменами – збирається Рада безпеки Російської Федерації і думає, що робити з цим Порошенком… Нічого ви не зробите. Бо долю України нарешті вирішуватиме український народ, а не імператор із Москви. Закінчився ваш час", – заявив Порошенко.

Він констатував: "Ситуація непроста, загроза з боку Росії зростає".

Але наголосив: "Ми створили армію, яка здатна зупинити агресора".

Насамкінець президент сказав студентам: "Я бажаю вам усім миру. Але миру не через капітуляцію, а миру через перемогу".

Олена Рощенко, УП
Теми: вибориВоєнний станПорошенкоРосія
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