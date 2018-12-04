Порошенко сказав, що може завадити проведенню виборів 31 березня

Завадити проведенню виборів президента України 31 березня 2019 року може лише відкрита збройна агресія Росії.

Про це Петро Порошенко заявив під час зустрічі зі студентами в Івано-Франківську.

Він пояснив, що атакою на українські військові катери "Москва продемонструвала, що перейшла до нового етапу ескалації ситуації в акваторії Азовського моря – йдеться про окупацію Азовського моря і Керченської протоки"

З огляду на загрози, довелося ввести воєнний стан у 10 областях та у внутрішніх водах України – але це рішення має "виключно превентивний характер". Воно дозволить захистити українців і, зокрема, законодавчо захистити воїнів, щоб вони могли боронити державу, пояснив Порошенко.

"Жодну свободу ми не порушимо", – запевнив президент, спростовуючи чутки російської пропаганди про переривання транспортного сполучення чи комендантську годину.

Порошенко заявив, що не дозволить Росії зробити те саме, що в Абхазії і Південній Осетії, де РФ дала тамтешнім людям своє громадянство, а потім ввела війська нібито на їх захист: "Так само вони хочуть зробити з нами. Але Україна не дасть вам цього зробити".

"Не буде ні комендантської години, ні припинення діяльності медіа й цензури", – сказав Порошенко.

"Дуже сподівалися (в Кремлі), що відкладуть президентські вибори (в Україні). А чого? Одна людина від цього виграє, і ім'я цієї людини – Путін", – додав він.

"За моїм проханням голова Верховної Ради вніс пропозицію щодо визначення дати президентських виборів – 31 березня. І я як президент гарантую, що вибори президента відбудуться саме в цю дату. Єдине, що цьому може завадити, – це відкрита збройна наземна агресія Росії, країни-агресора. Тоді будемо боронити державу", – заявив Порошенко.

Він нагадав, що пропонує навіть дозволити місцеві вибори під час воєнного стану.

Порошенко також сказав: "Були сюжети на російському телебаченні, що в українських крамницях пропала сіль – і треба терміново купляти сіль і сірники. Довелося відправити в колишній Артемівськ, зараз Бахмут – продемонструвати гори солі і сказати, що вже видобутого вистачить на 2,5 тисячі років воєнного стану. Ще й росіянам дамо".

Крім того, він наголосив, що визначена дата Собору, який обере предстоятеля Української православної церкви, – і це останній крок до об'єднання української православної громади.

"І коли для захисту Російської православної церкви в Україні – вони нарешті назвали речі своїми іменами – збирається Рада безпеки Російської Федерації і думає, що робити з цим Порошенком… Нічого ви не зробите. Бо долю України нарешті вирішуватиме український народ, а не імператор із Москви. Закінчився ваш час", – заявив Порошенко.

Він констатував: "Ситуація непроста, загроза з боку Росії зростає".

Але наголосив: "Ми створили армію, яка здатна зупинити агресора".

Насамкінець президент сказав студентам: "Я бажаю вам усім миру. Але миру не через капітуляцію, а миру через перемогу".