У РФ хочуть зробити так, щоб українці могли швидше ставати росіянами

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації.

Про це спікер сказав на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє ТАСС.

"В рамках реалізації доручення президента провести консультації з урядом, з Адміністрацією президента РФ і в пріоритетному порядку внести зміни в законодавство, які дозволять відкрити двері (для вступу в громадянство РФ), і зробити все, щоб було менше бюрократії при оформленні документів", – заявив Володін.

Раніше глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що за час посиленого контролю кордону у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України прикордонники не пропустили 600 громадян Росії, а РФ не пропустила кілька десятків громадян України.

Як повідомлялося, Україна на час військового стану не буде пропускати на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років з незначним винятком.

Україна запровадила воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?