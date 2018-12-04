У РФ хочуть зробити так, щоб українці могли швидше ставати росіянами

6937 переглядів
Вівторок, 4 грудня 2018, 15:30

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації.

Про це спікер сказав на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє ТАСС.

"В рамках реалізації доручення президента провести консультації з урядом, з Адміністрацією президента РФ і в пріоритетному порядку внести зміни в законодавство, які дозволять відкрити двері (для вступу в громадянство РФ), і зробити все, щоб було менше бюрократії при оформленні документів", – заявив Володін.

Раніше глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що за час посиленого контролю кордону у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України прикордонники не пропустили 600 громадян Росії, а РФ не пропустила кілька десятків громадян України.

Як повідомлялося, Україна на час військового стану не буде пропускати на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років з незначним винятком.

Україна запровадила воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія
powered by lun.ua
По темі
Агресія у Чорному морі: Держдума просить світ засудити "провокацію Києва" 4 грудня 2018, 15:23
Агресія на морі: прокуратура готує підозри ще 10 російським військовим 4 грудня 2018, 13:44
Українців незаконно переправляли в Росію через Крим 4 грудня 2018, 13:18
Усі новини
Головні новини
Януковичу може знадобитися лікування в Ізраїлі – адвокат
У Коломойського заявили, що Лондонський суд зняв арешт з його активів
Порошенко сказав, що може завадити проведенню виборів 31 березня
У РФ хочуть зробити так, щоб українці могли швидше ставати росіянами
Усі новини
психологія

Що таке синдром надмірної тривоги та 5 порад, як його подолати

Instagram дня

Львівський їжак вимагає вашу усмішку