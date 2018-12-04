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У РФ хочуть зробити так, щоб українці могли швидше ставати росіянами

Вівторок, 4 грудня 2018, 14:30

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації.

Про це спікер сказав на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє ТАСС.

"В рамках реалізації доручення президента провести консультації з урядом, з Адміністрацією президента РФ і в пріоритетному порядку внести зміни в законодавство, які дозволять відкрити двері (для вступу в громадянство РФ), і зробити все, щоб було менше бюрократії при оформленні документів", – заявив Володін.

Раніше глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що за час посиленого контролю кордону у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України прикордонники не пропустили 600 громадян Росії, а РФ не пропустила кілька десятків громадян України.

Як повідомлялося, Україна на час військового стану не буде пропускати на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років з незначним винятком.

Україна запровадила воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Теми: Росія
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