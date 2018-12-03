В Раді зареєстрували президентський законопроект щодо виборів під час воєнного стану

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 28 закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.

Його ініціювали президент та 7 нардепів.

Самого тексту законопроекту на сайті Ради немає, але зазначається, що він вже переданий на розгляд керівництву.

Як пояснила на погоджувальній раді представник президента у ВР Ірина Луценко, суть закону полягає в тому, що заборона на проведення виборів під час воєнного стану не поширюватиметься на вибори, назначені на 23 грудня.

"Сьогодні президент подав зміни до закону про правовий режим воєнного стану, в якому визначив, що "встановити дію ч.1 ст.19 цього закону про заборону проведення під час воєнного стану виборів в органи місцевого самоврядування не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на 23 грудня"", - сказала вона.

Луценко наголосила, що таким чином введення воєнного стану ніяк не позначиться на правах громадян.

"Жодні свободи, жодні права – ні свобода слова, ні свобода зібрань, ні жодної конфіскації, ніякого розквартирування, ніякого забирання майна відбуватися не буде, мобілізації не буде. Це в тому випадку, якщо Путін не вчинить сухопутну агресію по відношенню до України", - підсумувала представник президента у ВР.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

30 листопада Центральна виборча комісія звернулася до ВР та уряду з проханням терміново врегулювати питання заборони проведення місцевих виборів через введення воєнного стану.

3 грудня спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Рада має призначити місцеві вибори попри воєнний стан.

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