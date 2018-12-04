Аваков назвав кримінальну столицю України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за останні кілька місяці Одеса перетворилася на кримінальну столицю України.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі, пише прес-служба МВС.

"Чому Одеса за останні місяці перетворилася на столицю кримінального світу України? Чому сталося так, що професійні рейдери - активісти стали невід'ємним атрибутом ділового і політичного життя Одеси?", - обурився міністр.

За його словами, за перший день воєнного стану в Одесі затримали групу із 17 бойовиків, які атакували будівництво, а в іншому місці напали на політика.

Він розповів, що в Одесі місцева політична, ділова і управлінська еліти вирішили створити власні бригади бойовиків і так званих громадських діячів, при цьому реальні громадські діячі глибоко "забиті", в тому числі і фізично.

"Якщо це стиль управління місцевої міської влади... або недостатня увага адміністрації – це предметна розмова, яка має відбутися між паном Трухановим (Геннадій Труханов міський голова Одеси - УП), Степановим (Максим Степанов голова Одеської ОДА - УП). А якщо у них не вистачить власної волі - я думаю, що ми будемо разом з ними сідати і допомагати їм", - сказав Аваков і додав, що миритися з цим не можливо.

За його словами, у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі таких проблем, як в Одесі, немає.

Міністр додав, що після наради силовиків в Одесі вирішили провести перевірку економічних схем.

"Для цього сюди під'їдуть спеціалісти із інших областей, і з Києва у тому числі, для того, щоб спробувати відсторонитися від потенційних ризиків і домовленостей в місцевих правоохоронних органах", - сказав він.

"Дуже нерозумно з боку одеської ділової і політичної еліти присвоювати собі такий сумнівний приз, як "столиця розгулу і кримінального елементу в Україні", - наголосив Аваков.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що причиною нападів на активістів в Одеській області є те, що активісти застосовують силу для боротьби з порушеннями.

Також він додав, що всі будівельні роботи в Одесі призупинять на місяць і проведуть перевірку дозвільних документів.

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