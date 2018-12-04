РФ надала інформацію про стан та умови утримання полонених моряків

Росія надала інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах українських військовополонених та стан здоров’я поранених моряків.

Про це у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах Російської Федерації наших військовополонених та стан здоров’я поранених моряків отримала від уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової. Вона повідомила, що уповноважений з прав людини у місті Москва Тетяна Потяєва сьогодні відвідала наших хлопців", - розповіла Денісова.

За словами Потяєвої, вона поспілкувалася з пораненими українськими моряками у СІЗО "Матросская тишина".

"Вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля", - цитує Денісова російську чиновницю.

За даними росіян, у третього полоненого моряка поранені обидві ноги і йому надано засоби пересування – милиці, і камера, в якій його утримують, обладнана зручностями для пересування.

"В цілому, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально. Скарг на харчування від них не надходило … Окремо Тетяна Москалькова поінформувала мене, що уповноважений з прав людини у місті Москва відвідала і наших військовополонених у СІЗО "Лефортово". Погіршення стану їх здоров’я не спостерігалось. Вони також забезпечені теплими речами", - написала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Вона додала, що для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти.

Москалькова запевнила Денісову, що український консул може відвідати захоплених моряків. Проте, за інформацією українського консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав.

Щодо спілкування родичів з моряками, то за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі".

"Сподіваюсь, що російська влада найближчим часом все ж надасть дозвіл українському консулу на зустріч з нашими військовими моряками. Зі своєї сторони також буду наполягати на наданні мені, як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, дозволу на відвідання наших військовополонених", - додала Денісова.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів". Згодом стало відомо, що усіх полонених моряків було доправлено з Криму до Москви.

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