У РФ повідомили про стан поранених на Азові українців

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Понеділок, 26 листопада 2018, 10:26

Російська сторона стверджує, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

Про це повідомили в медичному закладі окупованої Керчі, пише російський ТАСС.

У медустанові стверджують, що моряки отримали "легкі поранення" і відчувають себе нормально.

"Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно", - сказав співрозмовник російського агентства, уточнивши, що зараз в лікарні чергують слідчі.

За даними росіян в результаті ескалації конфлікту в Азовському морі "отримали легкі поранення" троє українських військових.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

Українська правда
Теми: Україна Азовське море
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