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У президента розповіли, які права матиме на Об'єднавчому соборі УПЦ МП

Четвер, 6 грудня 2018, 15:50
У президента розповіли, які права матиме на Об'єднавчому соборі УПЦ МП

Радник президента Ростислав Павленко заявив, що представники української православної церкви Московського патріархату будуть мати рівні права на Обєднавчому соборі.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

На питання, якою буде роль УПЦ МП на Соборі, Павленко відповів, що архієреї Московського патріархату братимуть участь як рівні учасники і співзасновники єдиної незалежної церкви.

При цьому він не став називати кількість представників УПЦ МП, які погодилися на об'єднання, зазначивши, що це мають повідомити самі архієреї.

Представник АП зазначив, що їм надійшло запрошення для участі в Об'єднавчому соборі 15 грудня і архієреї мають туди прибути разом із священнослужителями, представником мирян або монашества.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

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Яна Міланова, УП
Теми: томосцерква
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