Харківську стрілянину з поліцейським доручили українському "ФБР"

Державному бюро розслідувань доручили розслідувати стрілянину у супермаркеті Харкова, коли поліцейський застрелив відвідувача, який напав на нього з ножем.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Слідчі Полтавського територіального управління ДБР розслідують правомірність застосування зброї… внаслідок чого загинула людина", – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за статтями "умисне вбивство" та "перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки".

Зазначається, що справу відкрила прокуратура. Наразі її передали ДБР.

"У ході розслідування будуть здійснені усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин інциденту", – запевнив директор Полтавського територіального управління ДБР Володимир Тимошко.

Друге провадження про напад на правоохоронця відкрила поліція.

Територіальне управління ДБР, розташоване у місті Полтаві, поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську та Харківську області.

Державне бюро розслідувань розпочало роботу 27 листопада.

Воно створене для розслідування злочинів топ-посадовців, суддів, правоохоронців та військові злочини.

Раніше поліція Харківської області повідомила, що правоохоронець застрелив 24-річного відвідувача супермаркета Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

Зазначалося, що чоловік відмовлявся оплатити товар, а коли його провели у підсобне приміщення, щоб викликати наряд, то він накинувся на поліцейського і завдав йому три удари ножем.

Після цього правоохоронець двічі вистрілив у нападника.

Чоловік помер вночі в лікарні, а поліцейського прооперували.

Пізніше у мережі з’явилось відео інциденту.