Труба розповів про перші справи Держбюро розслідувань

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що відомство розпочало роботу та зареєструвало перші кримінальні провадження.

Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок.

"Слідчі сьогодні (27 листопада – УП) в робочій обстановці прийняли присягу і приступили до виконання своїх безпосередніх обов'язків. З сьогоднішнього дня Державне бюро розслідувань розпочинає свою роботу", – розповів Труба.

Він наголосив, що ДБР почне працювати з власних кримінальних проваджень і не буде забирати справи у Генпрокуратури.

"Слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували вже перші кримінальні провадження", – зазначив Труба.

За його словами, йдеться про провадження щодо можливого отримання хабара працівником правоохоронного органу та ймовірного отримання хабара у великих розмірах.

Очільник новоствореного органу повідомив, що в його штаті працює 300 слідчих.

Труба нагадав, що ДБР буде розслідувати злочини топ-посадовців, суддів, правоохоронців та військові злочини.

"Ми запрацюємо одночасно по всій території України", – додав голова Держбюро.

Крім того, Труба повідомив, що вирішив призначити на керівні посади 23 з 27 переможців конкурсу. Він погодився врахувати результати повторного дослідження на поліграфі.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

Пізніше Директор ДБР відмовив 27 кандидатам у керівники до ДБР через підозри в зраді й корупції.

2 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.

Труба додав, через знищення результатів поліграфу в нього відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення.

Конкурсна комісія ДБР заявила, що не може провести подібний повторний конкурс, однак ухвалила рішення провести для усіх кандидатів повторне дослідження на поліграфі.