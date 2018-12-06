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У БПП засмутились, що Тимошенко не голосувала за припинення дружби з РФ

Четвер, 6 грудня 2018, 20:38
У БПП засмутились, що Тимошенко не голосувала за припинення дружби з РФ

Під час голосування за непродовження дії Договору про дружбу з Російською Федерацією у залі була відсутня голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Про це заявив керівник фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє прес-служба політсили.

Верховна Рада 6 грудня ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів, проте свого голосі "За" не дала Тимошенко, оскільки була відсутня в парламенті.

"Якщо чесно, мене дуже засмутило те, що у сесійній залі, під час голосування, не було Юлії Тимошенко", – сказав Герасимов.

Він додав, що її відсутність під час голосувань проти Росії "носить системний характер".

"Ми не бачили її і немає її голосу, коли голосували питання визнання Росії країною-агресором. Ми не бачили її і немає її голосу, коли голосувалося дуже багато законів про засудження країни-агресора. І сьогодні, на жаль, вона знову була відсутня в залі. Сьогодні ми вкотре побачили, хто є хто", – заявив голова фракції БПП.

На сайті Верховної Ради розміщені результати голосування, з яких випливає, що Тимошенко справді була відсутня, відтак за документ не голосувала.

Українська правда

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Теми: ТимошенкоБППРосіяВерховна Рада
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