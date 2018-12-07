Другий тиждень воєнного стану: в Україну не пустили 800 росіян

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 13:17

Після запровадження воєнного стану в України не пустили понад 800 громадян Росії.

Про повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Громадське".

Йдеться про період від 26 листопада до ранку 7 грудня.

"З моменту запровадження воєнного стану — майже 810 громадян", - сказав речник Держприкордонслужби.

Як відомо, на час воєнного стану Україна не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Речник Прикордонної служби Андрій Демченко уточнив, що "в кожному окремому випадку може прийматися окреме виключне рішення" за результатами спілкування і перевірки документів при проходженні кордону.

З 26 листопада до 26 грудня в 10 областях України запроваджено воєнний стан як відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.

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Теми: кордон Росія війна Воєнний стан
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