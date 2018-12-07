Окупанти посадили за ґрати адвоката політв'язнів за пост 2013 року

Підконтрольний Кремлю "суд" у Сімферополі арештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

Таке рішення ухвалив так званий "Київський районний суд Сімферополя".

Адвоката заарештували за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) за за пост в соцмережі Фейсбук 2013 року.

Курбедінов вважає, що його затримання відбувалося "з абсурдних підстав", і він не визнає звинувачень в екстремізмі.

Курбедінов стверджує, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Зазначається, що одним зі свідків у справі проходить співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який брав участь в затриманні і тортурах кримськтатарського активіста Рената Параламова.

Як повідомляє "Кримська солідарність", так званий суд відхилив практично всі доводи і клопотання захисту.

Вранці 6 грудня кримського адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники так званого Центру з протидії екстремізму.

Його звинуватили у демострації символіки Хізб ут-Тахрір у Facebook-пості 2013 року.

Курбедінов захищає у кримських "судах" багатьох політв'язнів, зокрема, кримських татар, яких звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір.

При цьому представники цієї міжнародної ісламської політичної організації називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.