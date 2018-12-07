"Убий у собі москаля": ще одна область відмовилася від російськомовного продукту

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 14:06

Депутати Івано-Франківської обласної ради рекомендували заборонити використання російськомовного культурного продукту на території області до повного припинення російської агресії.

Мораторій на засіданні облради 7 грудня підтримали 68 депутатів, повідомляє місцеве видання "Курс".

Зазначається, що проект рішення депутатам представив Ігор Дебенко. За його словами, це рішення має рекомендаційний характер.

"Ми як депутати обласної ради маємо засвідчити свою позицію. Проситимемо людей утримуватися від культивування, просовування російськомовного продукту агресора", - сказав він.

Дебенко роз’яснив, що під "російськомовним продуктом агресора" розуміються пісні, фільми, музика, яка виробляється, продукується російськими громадянами, фірмами.

Крім того повідомляється, що депутат від ВО "Свобода" Василь Попович запропонував на підтримку рішення мешканцям області проводити флешмоб "Убий у собі москаля" та звертати увагу водіїв маршруток, продавців, які вмикають російську музику.

Відзначається, що мораторій ввели з "метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації".

Проект рішення передбачає створення міжвідомчої робочої групи за участі громадськості, правоохоронців та працівників РДА з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій.

18 вересня Львівська облрада також запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

25 жовтня Житомирська облрада підтримала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

6 листопада Тернопільська облрада прийняла мораторій на використання російськомовного культурного продукту.

Українська правда

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Теми: Росія Івано-Франківськ культура мова
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