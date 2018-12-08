Екс-адвокату Трампа "світить" 4 роки в'язниці

Прокурори вважають, що колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен, повинен отримати чотири роки ув'язнення, незважаючи на його згоду на співпрацю зі слідством.

Про це пише The New York Times.

Коен повинен постати передсудом в Манхеттені наступного тижня за двома окремими визнаннями провини: одне в порушеннях пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії і фінансових злочинах, а інше - у брехні Конгресу щодо розслідування втручання Росії у вибори.

Прокурори заявили, що злочини, вчинені Коеном, "ознаменували обман, який проходить через його професійне життя", і, хоча він розраховував на пом'якшений вирок за співпрацю зі слідством, він не заслуговує особливої ​​поблажливості.

"Він був мотивований на це особистою жадібністю і неодноразово використовував свою владу і вплив для обманних цілей", - сказав прокурор у пояснювальному документі судді Вільяму Полі III.

У той же час офіс спеціального радника ФБР Роберта Мюллера, який веде розслідування ймовірної змови Трампа з РФ, опублікував свою власну рекомендацію про винесення вироку на підставі зізнання Коена у брехні Конгресу.

У Мюллера заявили, що Коен "доклав чимало зусиль, щоб допомогти розслідуванню спеціального радника".

Як повідомлялося, Коен визнав себе винним у восьми кримінальних звинуваченнях в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансування кампанії. Він сказав федеральному суду в Нью-Йорку, що Трамп під час передвиборної компанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про стосунки з кандидатом в президенти.

Коен також заявив, що Трамп нібито знав про зустріч його сина з росіянами, які обіцяли надати інформацію для допомоги його передвиборчій кампанії в 2016 році і компромат на Гілларі Клінтон.