Екс-юрист Трампа зізнався, що збрехав перед Конгресом у справі про втручання РФ

Колишній юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що дав неправдиві свідчення у зв’язку з федеральним розслідуванням щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Про це пише Радіо Свобода.

Коен визнав свою провину в суді району Мангеттен у Нью-Йорку за одним пунктом обвинувачення. Він визнав, що дав неправдиві свідчення Конгресу в рамках розслідування щодо того, чи співпрацювали представники передвиборчого штабу Трампа з Росією, аби вплинути на результат виборів.

Коен збрехав, даючи свідчення комітету Сенату, щодо планів побудувати вежу "Трамп-Тауер" у Москві, повідомляють американські ЗМІ. Колишній адвокат Трамп визнав, що перемови про будівництво вежі велися в серпні 2017 році. Раніше він стверджував, що дію угоди було припинено в січні 2016-го.

Як повідомлялося, Коен визнав себе винним у восьми кримінальних звинуваченнях в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансування кампанії. Він сказав федеральному суду в Нью-Йорку, що Трамп під час передвиборної компанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про стосунки з кандидатом в президенти.

Коен також заявив, що Трамп нібито знав про зустріч його сина з росіянами, які обіцяли надати інформацію для допомоги його передвиборчій кампанії в 2016 році і компромат на Гілларі Клінтон.