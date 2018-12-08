Сенцову краще, але він досі у медчастині - режисер

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов йде на поправку після припинення голодування, але він все ще перебуває у медсанчастині колонії.

Про це повідомив російський режисер Аскольд Куров, пише "Крим.Реалії".

"Він виглядає набагато краще, ніж під час голодування. Сенцов йде на поправку, набирає вагу, але як і раніше залишається у медсанчастині під наглядом лікарів", - повідомив Куров.

Він додав, що під наглядом медиків Сенцов залишається, оскільки "незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування".

Нагадаємо, Олег Сенцов, якого було незаконно затримано у травні 2014 року та засуджено до 20 років колонії суворого режиму у серпні 2015-го, утримується у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року політв'язень оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує РФ.

28 вересня у російському відомстві заявили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні. З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через загрозу примусового годування.

Після завершення 145-денного голодування Сенцова тюремники заявили, що у перший же день він нібито з'їв цілу домашню курку і наваристий бульйон. Сенцова планували перевести на тюремну їжу за 20 днів.

Наприкінці листопада Аскольд Куров повідомив, що Сенцов "починає відновлюватися від голодування", почувається нормально, але розповіді тюремників про те, що з'їв цілу курку - неправда.