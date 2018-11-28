Сенцов виглядає краще, але "цілої курочки" не їв – режисер

Український політв’язень режисер Олег Сенцов після голодування починає відновлюватися, але розповіді російських тюремників про те, що після голодування він з'їв цілу курку, не правда.

Про це після зустрічі з українцем розповів російський режисер Аскольд Куров, пише "Громадське".

"Ми говорили лише про кіно, про його зйомки фільму "Номери", який зараз готується у Києві", - сказав Куров і додав, що розмовляв з Сенцовим про фільм більше 4 години.

"Про стан здоров’я ми практично не говорили. Я сам спочатку запитав, як він себе почуває, він сказав — нормально. Видно, що він виглядає краще, ніж коли я його бачив під час голодування. Він відновлюється, однак ще перебуває під наглядом лікарів в медчастині", — додав Куров.

За словами режисера, Сенцов з листопада не отримує "Нову газету" і дуже переживає, що не може її прочитати.

"Сенцов дякує всім за підтримку. Почувається добре. Поглинений роботою над фільмом "Номери", - додав Куров.

"Олег відновлюється, але голодування не пройшла безслідно. Вивозили в лікарню, у нього є зміни в нирках, серце і печінки. Чи залишиться це чи ні лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров'я не відомо. І про курочку - це маячня, нічого такого не було", - написав режисер у Facebook.

Раніше російські тюремники заявили, що український політв’язень в перший день після припинення 145-денного голодування нібито з'їв цілу домашню курку і наваристий бульйон.

Сенцова планували перевести на тюремну їжу за 20 днів.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

10 вересня стало відомо, що Сенцов написав заповіт на свою творчість на випадок смерті.

28 вересня у російському відомстві заявили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через загрозу примусового годування.