Матіос пропонує перевіряти на поліграфі усіх жителів ОРДЛО

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос запропонував перевірити населення тимчасово окупованих територій Донбасу на поліграфі на предмет співпраці з окупантами.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу на 112 Україна.

"Зараз верховний головнокомандувач Петро Олексійович дав доручення і зараз багато хто займається тим, як відсіяти тих людей, які вимушено живуть у режимі окупації, від тих, хто вимушено працює учителем у школі, і той, хто свідомо організовує фейкові вибори і збирає податки", - заявив Матіос.

Він відзначив, що це можна буде зробити завдяки програмі, яку розробили в Одесі.

"Відкрию сьогодні велику таємницю для всієї держави. Зараз в Одесі на базі одного досить потужного інтелектуально-наукового центру розроблена програма за принципом проходження поліграфу на комп’ютері будь-якою свідомою людиною, яка за певним алгоритмом реагує на перелік питань. І реакція на ці запитання дає відповідь – говорить щиро чи не щиро", - сказав Матіос.

Він додав, що для того, щоб відсіяти людей, які вимушено живуть на окупованих територіях, "потрібен комп’ютер і півгодини на одну людину".

"Прийдеться пропустити (через поліграф – ред.) усе населення, тому що сусід на сусіда буде стукати, ображатися буде і мстити, бо такі реалії України", - заявив Матіос.