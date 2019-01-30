Матиос предлагает проверять на полиграфе всех жителей ОРДЛО

Главный военный прокурор Анатолий Матиос предложил проверить населения временно оккупированных территорий Донбасса на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу на 112 Украина.

"Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение и сейчас многие занимаются тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", - заявил Матиос.

Он отметил, что это можно будет сделать благодаря программе, которую разработали в Одессе.

"Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит он искренне, или нет", - сказал Матиос.

Он добавил, что для того, чтобы отсеять людей, которые вынужденно живут на оккупированных территориях, "нужен компьютер и полчаса времени на одного человека".

"Придется пропустить (через полиграф – ред.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить, потому что такие реалии Украины", - заявил Матиос.