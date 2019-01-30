Росія хоче прибрати Порошенка і отримати інший парламент – розвідка США

Розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

Про це йдеться в звіті американської розвідки, присвяченому світовим загрозам цього року, який представив 29 січня в Сенаті директор Національної розвідки США Ден Коутс, повідомляє "Голос Америки".

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент, Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення", – наголошується в звіті.

У документі зазначається, що в українських виборчих перегонах явного фаворита немає.

"Велика кількість кандидатів у президенти, великий рівень недовіри до політичних еліт і відсутність чіткого лідера може надати супротивникам українського президента Петра Порошенка а також менш відомим кандидатам та новачкам в політиці, можливість звернутись до українських виборців, велика частина яких не визначились", – зазначають у США.

А от масштабний напад Росії на Україну американська розвідка вважає "операційно можливим, але не вірогідним".

Розвідувальні служби США передбачають також посилення напруги в Азовському та Чорному морях.

"Напруга в двосторонніх відносинах продовжуватиме посилюватись в Чорному та Азовському морях, бо кожна зі сторін буде підтверджувати суверенні права та спроможності дій на морі", – йдеться у звіті.

Розвідка США прогнозує, що Росія продовжить військову політичну та економічну дестабілізацію України для того, щоб зашкодити зусиллям Києва з інтеграції до ЄС та посилення зв'язків із НАТО

"Перехоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці та затримування команд суден в листопаді 2018 року демонструє готовність Росії обмежувати свободу навігації України в регіоні і вчиняти політичний тиск на керівництво країни, особливо напередодні виборів в Україні цього року", – йдеться у звіті.

"Кремль намагатиметься утримати і, за можливості, розширити свій вплив у країнах колишнього Радянського Союзу, які він вважає, належать до його сфери впливу", – констатують розвідувальні служби США.

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