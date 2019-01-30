Россия хочет убрать Порошенко и получить другой парламент - разведка США

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Среда, 30 января 2019, 12:21

Разведывательная служба США отмечает, что Россия принимает шаги, чтобы влиять на украинские президентские выборы в марте 2019 и парламентские выборы, которые пройдут осенью.

Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил 29 января в Сенате директор Национальной разведки США Дэн Коутс, сообщает "Голос Америки".

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, Россия стремится воспользоваться такими проблемами в Украине, как неустойчивая экономика, распространенная коррупция, уязвимость в киберпространстве, а также общественное недовольство", - отмечается в отчете.

В документе указывается, что в украинской избирательной гонке нет явного фаворита.

"Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие четкого лидера может предоставить противникам украинского президента Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и новичкам в политике, возможность обратиться к украинским избирателям, большая часть которых не определилась", - отмечают в США.

А вот масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

Разведывательные службы США прогнозируют также усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", – говорится в отчете.

Разведка США прогнозирует, что Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы навредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО

"Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году", – говорится в отчете.

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые, по его мнению, принадлежат к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США.

Напомним:

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Темы: выборы президента 2019 разведка


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