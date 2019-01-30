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Київ готує екстрадицію затриманого в РФ українського кікбоксера

Середа, 30 січня 2019, 12:07

Українські правоохоронці отримали від Інтерполу інформацію про затримання в Росії українського майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика, який перебуває в розшуку в рамках кримінальної справи.

Про це "Українській правді" повідомив 30 січня речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Ми отримали від Росії каналами Інтерполу інформацію про затримання Оленчика. Також росіяни надіслали запит, чи перебуває затриманий у розшуку. Інформацію передано ініціатору розшуку – Солом’янському управлінню поліції в місті Києві", – сказав він.

"Готуємо документи на екстрадицію", – додав Тракало.

Раніше 30 січня російські ЗМІ повідомили, що співробітники Інтерполу затримали в Петербурзі українського майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика, який перебуває у міжнародному розшуку у справі про вбивство і викрадення автомобіля в Києві.

"Затримано громадянина України Вадима Оленчика 1995 року народження, який перебував у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів України за вчинення злочинів, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів), частиною 1 статті 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом)", – цитував "Інтерфакс" своє джерело.

Видання "Фонтанка" повідомило, що оперативники фактично заманили Оленчика в МРЕВ, придумавши неіснуюче ДТП.

За даними відкритих джерел, дворазовий чемпіона світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятикратний чемпіон України з тайського боксу Оленчик з кінця 2017 розшукується у справі про вбивство в Києві його знайомого з подальшим викраденням автомобіля.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

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