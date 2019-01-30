Українського кікбоксера затримали в РФ у справі про вбивство в Києві

Співробітники Інтерполу затримали в Петербурзі українського майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика, який перебував у міжнародному розшуку у справі про вбивство і викрадення автомобіля в Києві.

Про це повідомляє в середу "Інтерфакс", посилаючись на джерело в правоохоронних органах РФ.

"Затримано громадянина України Вадима Оленчика 1995 року народження, який перебував у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів України за вчинення злочинів, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів), частиною 1 статті 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом)", – сказав співрозмовник.

Відзначається, що Оленчика помістили до чергової частини ОМВС РФ по Курортному району Петербурга.

Правоохоронні органи України поінформовані про затримання через НЦБ Інтерполу МВС Росії, стверджує джерело російського видання.

Пізніше стало відомо, що Київ отримав інформацію про затримання каналами Інтерполу та готує екстрадицію Оленчика.

У свою чергу видання "Фонтанка" пише, що оперативники фактично заманили Оленчика в МРЕВ, придумавши неіснуюче ДТП.

"Тепер, згідно з процедурою, Вадим Оленчик буде заарештований на 40 діб, переведений до слідчого ізолятора. Інтерпол чекає запиту на екстрадицію ", - пише видання.

За даними відкритих джерел, дворазовий чемпіона світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятикратний чемпіон України з тайського боксу Оленчик з кінця 2017 розшукується у справі про вбивство в Києві його знайомого з подальшим викраденням автомобіля.