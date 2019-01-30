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Киев готовит экстрадицию задержанного в РФ украинского кикбоксера

Среда, 30 января 2019, 12:07

Украинские правоохранители получили от Интерпола информацию о задержании в России украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, который находится в розыске в рамках уголовного дела.

Об этом "Украинской правде" сообщил 30 января спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Мы получили от России по каналам Интерпола информацию о задержании Оленчика. Также россияне прислали запрос, находится ли задержанный в розыске. Информация передана инициатору розыска - Соломенскому управлению полиции в городе Киеве", - сказал он.

"Готовим документы на экстрадицию", - добавил Тракало.

Ранее 30 января российские СМИ сообщили, что сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, который находится в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, который находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), части 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) ", - цитировал "Интерфакс" свой источник.

Издание "Фонтанка" сообщило, что оперативники фактически заманили Оленчика в МРЭО, придумав несуществующее ДТП.

По данным открытых источников, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Валентина Романенко, УП
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