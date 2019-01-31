Росіяни "злили" в мережу докази Мюллера про розслідування щодо "фабрики тролів"

Докази, зібрані спеціальним прокурором Робертом Мюллером, були викрадені росіянами і опубліковані в Інтернет з метою дискредитувати його розслідування втручання Москви в політику США.

Про це пише The Guardian.

Згідно з документами, поданими офісом Мюллера в суд, понад 1000 файлів, якими він конфіденційно поділився з адвокатами обвинувачених російських хакерів, згодом, були завантажені на файлообмінник і поширені за допомогою облікового запису в Твіттері.

"У нас є доступ до бази даних розслідування Спеціального прокурора Мюллера, оскільки ми зламали російський сервер з інформацією про справу російських тролів. Ви можете переглянути всі файли, які мав Мюллер про АІД і російську змову. Приємного читання! ", - йдеться в повідомленні з аккаунта.

Згідно з повідомленням, твіт був опублікований в жовтні минулого року аккаунтом @HackingRedstone. Відтоді аккаунт був видалений з Twitter.

У документах Мюллера стверджується, що назви і структура папок, що містять злиті файли, відповідають тим, які використовувалися канцелярією Мюллера при їх передачі, і що це робилося не загальнодоступним способом.

Прокурори заявили, що файлообмінник підтвердив ФБР, що обліковий запис, з якого були розміщені матеріали, був зареєстрований з російської IP-адреси.

За словами команди Мюллера, слідчі ФБР не виявили жодних доказів того, що їх сервери, були зламані, що вказує на те, що за витоком даних стоїть російська сторона.

Про витік йдеться в документах Мюллера, поданих до суду, в рамках звинувачення компанії Concord Management and Consulting, російської компанії, яка нібито фінансувала хакерські операції російської "фабрики тролів" - Агентства інтернет-досліджень.

На думку Мюллера, документи були злиті в мережу для того, щоб дискредитувати його розслідування.

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