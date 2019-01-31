Россияне "слили" в сеть улики Мюллера о расследовании в отношении "фабрики троллей"

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Четверг, 31 января 2019, 04:49

Доказательства, собранные специальным прокурором Робертом Мюллером, были похищены россиянами и опубликованы в Интернет с целью дискредитировать его расследование вмешательства Москвы в политику США.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно документам, поданным офисом Мюллера в суд, более 1000 файлов, которыми он конфиденциально поделился с адвокатами обвиняемых российских хакеров, впоследствии, были загружены на файлообменник и распространены с помощью аккаунта в Твиттере.

"У нас есть доступ к базе данных расследования Специального прокурора Мюллера, поскольку мы взломали российский сервер с информацией о деле российских троллей. Вы можете просмотреть все файлы, которые имел Мюллер о АИИ и российском сговоре. Приятного чтения!", - говорится в сообщении из аккаунта.

Согласно сообщению, твит был опубликован в октябре прошлого года аккаунтом @HackingRedstone. С тех пор аккаунт был удален из Twitter.

В документах Мюллера утверждается, что названия и структура папок, содержащих слитые файлы, соответствуют тем, которые использовались канцелярией Мюллера при их передаче, и что это делалось не общедоступным способом.

Прокуроры заявили, что файлообменник подтвердил ФБР, что учетная запись, с  которой были размещены материалы, была зарегистрирована с российского IP-адреса.

По словам команды Мюллера, следователи ФБР не обнаружили никаких доказательств того, что их серверы, были взломаны, что указывает на то,  за утечкой данных стоит российская сторона.

Об утечке говорится в документах Мюллера, поданных в суд, в рамках обвинения компании Concord Management and Consulting, российской компании, которая якобы финансировала хакерские операции российской "фабрики троллей" - Агентства интернет-исследований.

По мнению Мюллера, документы были слиты в сеть для того, чтобы дискредитировать его расследование.

Напоминаем:

  • Следствие обвинило во вмешательстве в выборы в США три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Concord Management and Consulting" и "Concord Catering", всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.
  • США выдвинули обвинения еще 13 гражданам РФ. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".

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Темы: США Росcия Трамп хакеры


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