Россияне "слили" в сеть улики Мюллера о расследовании в отношении "фабрики троллей"

Доказательства, собранные специальным прокурором Робертом Мюллером, были похищены россиянами и опубликованы в Интернет с целью дискредитировать его расследование вмешательства Москвы в политику США.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно документам, поданным офисом Мюллера в суд, более 1000 файлов, которыми он конфиденциально поделился с адвокатами обвиняемых российских хакеров, впоследствии, были загружены на файлообменник и распространены с помощью аккаунта в Твиттере.

"У нас есть доступ к базе данных расследования Специального прокурора Мюллера, поскольку мы взломали российский сервер с информацией о деле российских троллей. Вы можете просмотреть все файлы, которые имел Мюллер о АИИ и российском сговоре. Приятного чтения!", - говорится в сообщении из аккаунта.

Согласно сообщению, твит был опубликован в октябре прошлого года аккаунтом @HackingRedstone. С тех пор аккаунт был удален из Twitter.

В документах Мюллера утверждается, что названия и структура папок, содержащих слитые файлы, соответствуют тем, которые использовались канцелярией Мюллера при их передаче, и что это делалось не общедоступным способом.

Прокуроры заявили, что файлообменник подтвердил ФБР, что учетная запись, с которой были размещены материалы, была зарегистрирована с российского IP-адреса.

По словам команды Мюллера, следователи ФБР не обнаружили никаких доказательств того, что их серверы, были взломаны, что указывает на то, за утечкой данных стоит российская сторона.

Об утечке говорится в документах Мюллера, поданных в суд, в рамках обвинения компании Concord Management and Consulting, российской компании, которая якобы финансировала хакерские операции российской "фабрики троллей" - Агентства интернет-исследований.

По мнению Мюллера, документы были слиты в сеть для того, чтобы дискредитировать его расследование.

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