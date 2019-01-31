П’ять кандидатів мають шанси сісти у президентське крісло – опитування

Якщо б президентські вибори проходили в наступну неділю, то найбільше голосів виборців набрали б Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Анатолій Гриценко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у грудні 2018 року "Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Серед тих, хто піде на вибори, 16% готові підтримати Тимошенко, по 11% – Порошенка і Зеленського, 9% – Бойка та 8% – Гриценка.

Загалом брати учать у голосуванні 31 березня мають намір брати 74% виборців.

Опитування проводилося 13-27 грудня 2018 рку на всій території України (за винятком окупованих територій Криму та Донбасу). Методом особистих інтерв'ю в будинках респондентів було опитано 2400 постійних мешканців України віком від 18 років, які мають право голосу. Статистична похибка не перевищує 2%.

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