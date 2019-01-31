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П’ять кандидатів мають шанси сісти у президентське крісло – опитування

Четвер, 31 січня 2019, 10:16
П’ять кандидатів мають шанси сісти у президентське крісло – опитування

Якщо б президентські вибори проходили в наступну неділю, то найбільше голосів виборців набрали б Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Анатолій Гриценко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у грудні 2018 року "Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Серед тих, хто піде на вибори, 16% готові підтримати Тимошенко, по 11% – Порошенка і Зеленського, 9% – Бойка та 8% – Гриценка.   

 

Загалом брати учать у голосуванні 31 березня мають намір брати 74% виборців.   

 

Опитування проводилося 13-27 грудня 2018 рку на всій території України (за винятком окупованих територій Криму та Донбасу). Методом особистих інтерв'ю в будинках респондентів було опитано 2400 постійних мешканців України віком від 18 років, які мають право голосу. Статистична похибка не перевищує 2%.

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  • Вибори президента призначені на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
  • Станом на 31 січня ЦВК зареєструвала 26 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Кива, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Сергій Тарута, Володимир Зеленський, Ігор Смешко та Інна Богословська. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019опитування
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