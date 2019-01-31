Пять кандидатов имеют шансы сесть в президентское кресло – опрос

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Четверг, 31 января 2019, 11:16

Если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то больше всего голосов избирателей набрали бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года "Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Среди тех, кто пойдет на выборы, 16% готовы поддержать Тимошенко, по 11% – Порошенко и Зеленского, 9% – Бойко и 8% – Гриценко. 

 

В общем, принимать участие в голосования 31 марта намерены 74% избирателей. 

 

Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года по всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Методом личных интервью в домах респондентов было опрошено 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Ирина Балачук, УП

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Темы: выборы президента 2019 опрос


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