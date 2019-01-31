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Пять кандидатов имеют шансы сесть в президентское кресло – опрос

Четверг, 31 января 2019, 10:16
Пять кандидатов имеют шансы сесть в президентское кресло – опрос

Если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то больше всего голосов избирателей набрали бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года "Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Среди тех, кто пойдет на выборы, 16% готовы поддержать Тимошенко, по 11% – Порошенко и Зеленского, 9% – Бойко и 8% – Гриценко. 

 

В общем, принимать участие в голосования 31 марта намерены 74% избирателей. 

 

Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года по всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Методом личных интервью в домах респондентов было опрошено 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2%.

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Напомним:

  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов проходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • По состоянию на 31 января ЦИК зарегистрировала кандидатами 26 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута, Владимир Зеленский, Игорь Смешко и Инна Богословская.

Ирина Балачук, УП

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Темы: выборы президента 2019опрос
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