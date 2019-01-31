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Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Четвер, 31 січня 2019, 13:15

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції.

Депутати Європарламенту закликали главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні і держави-члени також визнати Гуайдо "єдиним законним тимчасовим президентом країни, поки не будуть скликані нові вільні, прозорі і достовірні президентські вибори для відновлення демократії".

 
Хуан Гуайдо

"Депутати Європарламенту засуджують жорстокі репресії та насильство, що призводять до загибелі, і вимагають від де-факто венесуельської влади припинити всі порушення прав людини, притягнути винних до відповідальності і забезпечити повну повагу всіх основних свобод і прав людини", - йдеться у резолюції.

У резолюції, прийнятій 439 голосами проти 104, вони підтвердили свою повну підтримку Національній Асамблеї Венесуели, "повноваження якої необхідно відновити і поважати, включаючи права і безпеку її членів".

"Після визнання Хуана Гуайдо, ЄС та його держави-члени повинні також визнати представників, призначених легітимною владою", - зазначили євродепутати.

Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.

Минулого тижня ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.

Європейська правда

Нагадаємо: 

"Українська правда" у Threads

Теми: ВенесуелапрезидентЄвропарламент
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