Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції.
Депутати Європарламенту закликали главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні і держави-члени також визнати Гуайдо "єдиним законним тимчасовим президентом країни, поки не будуть скликані нові вільні, прозорі і достовірні президентські вибори для відновлення демократії".
"Депутати Європарламенту засуджують жорстокі репресії та насильство, що призводять до загибелі, і вимагають від де-факто венесуельської влади припинити всі порушення прав людини, притягнути винних до відповідальності і забезпечити повну повагу всіх основних свобод і прав людини", - йдеться у резолюції.
У резолюції, прийнятій 439 голосами проти 104, вони підтвердили свою повну підтримку Національній Асамблеї Венесуели, "повноваження якої необхідно відновити і поважати, включаючи права і безпеку її членів".
"Після визнання Хуана Гуайдо, ЄС та його держави-члени повинні також визнати представників, призначених легітимною владою", - зазначили євродепутати.
Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.
Минулого тижня ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
Нагадаємо:
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.