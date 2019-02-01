Член Наглядової ради НСТУ пропонує скасувати голосування щодо Аласанії

Член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євген Глібовицький пропонує скасувати результати скандального голосування за відсторонення Зараба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, такий вихід із ситуації, що склалася, відповідає як закону, так і українській практиці врядування.

"Скасувати результати голосування щодо розірвання контракту з Зурабом Аласанією як такі, що місять процедурні порушення та не є оформленими у відповідності до вимог закону про Суспільне телебачення та радіомовлення України та не дозволяють встановити точний результат голосування", – наголошує Глібовицький.

За його словами, сумніви викликає відсутність встановленого мотиву, який за законом міг би бути підставою для відставки, а також результат голосування

"При 3 голосах "проти", принаймні, за різними свідченнями від 4 до 6 членів наглядової ради зараз стверджують, що вони голосували "проти". Це може ставити питання про довіру до процесу організації голосування, якості та підготовленості лічильної комісії тощо", – наголошує експерт.

"Але, якщо припустити, що хтось із членів наглядової ради проголосував за відставку, але каже неправду, публічно стверджуючи, що був/ла проти - виникає питання про сумлінність членів наглядової ради або наявність тиску на них. Є також інші процедурні проблеми, які я очікую побачити в судових позовах щодо вчорашнього голосування", – зазначає Глібовицький.

За його словами, сукупність цих підозр ставить під сумнів результат голосування.

Член ради пропонує скликати наступне засідання наглядової ради, куди внести до порядку денного питання про відповідальність голови правління ПАТ НСТУ.

Глібовицький закликає провести відкрите засідання з розглядом питання у відповідності до вимог закону.

"В іншому випадку я не бачу як цей склад наглядової ради може далі бути гарантом довіри до незалежності суспільного мовлення і має піти у відставку в повному складі. Для цього теж є правові підстави. М'яч на стороні наглядової ради ПАТ НСТУ", – резюмує експерт.

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