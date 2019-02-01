НАЗК припинило перераховувати гроші "Опозиційному блоку"

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 15:37

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило перерахування держкоштів "Опозиційному блоку" через взаємопротилежні вимоги представників партії та судову заборону.

Про це 1 лютого повідомляє прес-служба НАЗК.

У відомстві стверджують, що до них надійшли листи від представників "Опоблоку" з підтвердженням реквізитів рахунку для отримання бюджетних коштів та листи з проханням утриматися від перерахування коштів на цей рахунок.

Також у відомстві посилаються на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону суб’єктам держреєстрації здійснювати реєстрацію будь-яких змін до установчих документів партії.

"Нацагентство вважає, що наявні суперечності у листах  представників політичної партії, а також надіслана копія ухвали Окружного адмінсуду … є достатніми підставами для призупинення перерахування "Опозиційному блоку" коштів, наданих з  держбюджету на фінансування її статутної діяльності", - повідомили у НАЗК.

Відзначається, що рішення прийняли до з’ясування та усунення обставин, які призвели до призупинення перерахування держфінансування.

НАЗК - головний розпорядник коштів за програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" і здійснює держконтроль за цільовим використанням партіями коштів, виділених з держбюджету.

НАЗК також несе відповідальність за управління та контроль за використанням  цих коштів.

У І кварталі 2019 року на фінансування статутної діяльності "Опоблоку" з держбюджету виділили 15,489 725 мільйонів грн.

Всього на фінансування партії у 2019 році з держбюджету передбачено 61,959 мільйонів гривень.

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Українська правда

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Теми: Опозиційний блок партії НАЗК


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