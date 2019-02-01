НАЗК припинило перераховувати гроші "Опозиційному блоку"
Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило перерахування держкоштів "Опозиційному блоку" через взаємопротилежні вимоги представників партії та судову заборону.
Про це 1 лютого повідомляє прес-служба НАЗК.
У відомстві стверджують, що до них надійшли листи від представників "Опоблоку" з підтвердженням реквізитів рахунку для отримання бюджетних коштів та листи з проханням утриматися від перерахування коштів на цей рахунок.
Також у відомстві посилаються на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону суб’єктам держреєстрації здійснювати реєстрацію будь-яких змін до установчих документів партії.
"Нацагентство вважає, що наявні суперечності у листах представників політичної партії, а також надіслана копія ухвали Окружного адмінсуду … є достатніми підставами для призупинення перерахування "Опозиційному блоку" коштів, наданих з держбюджету на фінансування її статутної діяльності", - повідомили у НАЗК.
Відзначається, що рішення прийняли до з’ясування та усунення обставин, які призвели до призупинення перерахування держфінансування.
НАЗК - головний розпорядник коштів за програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" і здійснює держконтроль за цільовим використанням партіями коштів, виділених з держбюджету.
НАЗК також несе відповідальність за управління та контроль за використанням цих коштів.
У І кварталі 2019 року на фінансування статутної діяльності "Опоблоку" з держбюджету виділили 15,489 725 мільйонів грн.
Всього на фінансування партії у 2019 році з держбюджету передбачено 61,959 мільйонів гривень.
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Нагадаємо:
- 9 листопада 2018 року співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційною платформи – За життя".
- В "Опоблоці" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.
- Бойко ж заявив, що "Опозиційний блок" підтримає кандидатуру Рабіновича як єдиного кандидата від "Опозиційною платформи – За життя".
- 20 листопада з парламентської фракції "Опозиційний блок" виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.
- 20 січня "Ахметівська" частина Опоблоку висунула Олександра Вілкула кандидатом у президенти.
- Юрія Бойка уже зареєстрували кандидатом у президенти.
- Під час подання документів у ЦВК Бойко заявив, що він балотується у якості самовисуванця, тому що "Опозиційна платформа За життя", яку він нещодавно створив з Вадимом Рабіновичем, ще не зареєстрована як партія і не може висувати його кандидатом в президенти.
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