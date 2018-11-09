Рішення Бойка злитися з Рабіновичем не стосується "Опоблоку" – Новинський

Рішення співголови політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка і лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича про створення "Опозиційної платформи - За життя" не має відношення до "Опоблоку".

Про це "Українській правді" повідомив народний депутат "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

"У нас, у партії "Опозиційний блок", нічого не відбулося. Партія не уповноважувала Бойка підписувати жодні документи з Рабіновичем", - зазначив нардеп.

За його словами, Бойко це зробив як приватна особа, а партія ніяких рішень про об'єднання з будь-ким не приймала.

Щоб розібратися у ситуації, після такого рішення Бойка, партія зустрінеться у понеділок на засіданні політради.

Нардеп також заявив, що в партії вимагають скликати з'їзд, на якому ухвалити відповідні рішення.

"Ми вели переговори щодо висування єдиного кандидата у президенти від опозиційних сил, але жодного рішення ухвалено ще не було. Ми вважаємо, що наш кандидат має скласти реальну конкуренцію владі, а не бути на підтанцівці у Петра Порошенка. А панове Бойко і Льовочкін зараз, схоже, хочуть вступити у партію "За життя". Буде у них "За життя" (об’єднана)", - заявив Новинський.

Нардеп наголосив, що ініціативи Бойка і Рабіновича - це їхні приватні дії, а "Опоблок" жодних рішень щодо цього не приймав.

Другий співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков також підкреслив, що заява про створення Опозиційної платформи "За життя", яке прозвучало в стінах Верховної Ради, є особистою ініціативою народного депутата Юрія Бойка, не узгодженою з іншими членами "Опоблоку" і не легітимізованою з'їздом партії.

"Ми є послідовними прихильниками консолідації опозиційних сил і висунення єдиного кандидата в президенти - авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, місцевого самоврядування, здатного перемагати на виборах, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади", - написав Колесніков у Facebook.

Як повідомлялося, 9 листопада Бойко і Рабинович заявили в кулуарах Верховної Ради, що запрошують всі опозиційні сили до об’єднання на базі їхньої платформи.

Нардепи підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя".

Ще в жовтні минулого року Новинський заявляв, що створить опозиційну платформу всередині фракції.

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Джерела "Української правди" в Опоблоці зазначають, що група Ріната Ахметова вирішила призупинити свою участь у процесі об‘єднання партії "Опозиційний блок" із партією "За життя".

За даними УП, із цього приводу тривали довгі переговори.

Група Фірташа-Льовочкіна та Медведчук із Рабіновичем заявляли готовність об‘єднуватися, але представники Ахметова, говорили, що не бачать у такому поспіху жодного сенсу.

"Я не знаю, що вони собі вирішили без нас. Але ми люди самодостатні і вважаємо, що поспішати з такою делікатною темою точно не варто", – зізнавався один високоставлений співрозмовник з групи Ахметова.

Детальніше читайте в матеріалі УП "Ахметов, Льовочкін і Медведчук, або Троє в партії, не рахуючи Рабіновича".

Вадим Новинський: Ніщо не віщувало, що з Порошенком будуть складні стосунки