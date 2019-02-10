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Війна на сході: 10 обстрілів, сили ООС знищили 2 окупантів і бронетехніку противника

Неділя, 10 лютого 2019, 06:43

Минулої доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з мінометів калібру 120 мм в районі селища Піски та з мінометів калібру 82 мм поблизу міста Авдіївка.

З автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог стріляв біля населеного пункту Старогнатівка, в районі села Павлопіль, поблизу села Чермалик.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї  в районі селищ Новотошківське і Кримське.

Також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю ворог застосував в районі селища Травневе.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. 

За даними розвідки, 9 лютого двох окупантів знищено та двоє отримали поранення. Також, за уточненими даними, 8 лютого українськими воїнами знищено одну бойову броньовану машину противника.

Станом на 7:00  поточної доби ворог вогонь не відкривав.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСбойові дії
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