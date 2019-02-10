Война на востоке: 10 обстрелов, силы ООС уничтожили 2 оккупантов и бронетехнику противника

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 07:43

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески и из минометов калибра 82 мм вблизи города Авдеевка.

Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял у населенного пункта Старогнатовка, в районе села Павлополь, вблизи села Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское и Крымское.

Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие враг применил в районе поселка Майское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 9 февраля двое оккупантов уничтожены и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля украинскими воинами уничтожена одна боевая бронированная машина противника.

По состоянию на 7:00 от начала текущих суток враг огонь не открывал.

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Темы: ООС боевые действия


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