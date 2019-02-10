Дніпропетровщина: на зустрічі кандидата з виборцями вилучили зелену рідину
У Новомосковську Дніпропетровської області в суботу під час зустрічі з виборцями одного з кандидатів у президенти поліція вилучила у молодиків ємкості з рідиною зеленого кольору.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Чотири ємкості із рідиною зеленого кольору виявили та вилучили поліцейські у двох чоловіків, які прийшли на зустріч, організовану одним із кандидатів у президенти у Новомосковську", - йдеться в повідомленні.
Чоловіків доставили до Новомосковського відділення поліції для встановлення осіб та з’ясування всіх обставин даної події.
Інформація за даним фактом внесена в журнал єдиного обліку Новомосковського відділу поліції.
На фото, опублікованих поліцією, видно 5-літрову пластикову пляшку з написом "зеленка" та ще 4 півторалітрових.
У суботу ввечері голова Нацполіції Сергій Князєв згадував інцидент, коли в Новомосковську було вилучено 10 літрів зеленки.
"Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявляв Князєв.
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