Дніпропетровщина: на зустрічі кандидата з виборцями вилучили зелену рідину

У Новомосковську Дніпропетровської області в суботу під час зустрічі з виборцями одного з кандидатів у президенти поліція вилучила у молодиків ємкості з рідиною зеленого кольору.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Чотири ємкості із рідиною зеленого кольору виявили та вилучили поліцейські у двох чоловіків, які прийшли на зустріч, організовану одним із кандидатів у президенти у Новомосковську", - йдеться в повідомленні.

Чоловіків доставили до Новомосковського відділення поліції для встановлення осіб та з’ясування всіх обставин даної події.

Інформація за даним фактом внесена в журнал єдиного обліку Новомосковського відділу поліції.

На фото, опублікованих поліцією, видно 5-літрову пластикову пляшку з написом "зеленка" та ще 4 півторалітрових.

У суботу ввечері голова Нацполіції Сергій Князєв згадував інцидент, коли в Новомосковську було вилучено 10 літрів зеленки.

"Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявляв Князєв.