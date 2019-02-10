Дніпропетровщина: на зустрічі кандидата з виборцями вилучили зелену рідину

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Неділя, 10 лютого 2019, 10:36

У Новомосковську Дніпропетровської області в суботу під час зустрічі з виборцями одного з кандидатів у президенти поліція вилучила у молодиків ємкості з рідиною зеленого кольору.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

 

"Чотири ємкості із рідиною зеленого кольору виявили та вилучили поліцейські у двох чоловіків, які прийшли на зустріч, організовану одним із кандидатів у президенти у Новомосковську", - йдеться в повідомленні.

 

Чоловіків доставили до Новомосковського відділення поліції для встановлення осіб та з’ясування всіх обставин даної події.

Інформація за даним фактом внесена в журнал єдиного обліку Новомосковського відділу поліції.

На фото, опублікованих поліцією, видно 5-літрову пластикову пляшку з написом "зеленка" та ще 4 півторалітрових.

У суботу ввечері голова Нацполіції Сергій Князєв згадував інцидент, коли в Новомосковську було вилучено 10 літрів зеленки.

"Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявляв Князєв.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська область вибори президента 2019 поліція


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