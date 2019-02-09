Князєв прокоментував побиття під управлінням поліції: Градус підвищується

Глава Нацполіціі Сергій Князєв заявив, що група осіб, до якої була застосована сила біля Подільського управління поліції, здійснювала "штурм", правоохоронці будуть діяти "законно, правильно, але безкомпромісно".

Про це йдеться у дописі Князєва, який оприлюднено ввечері 9 лютого на його сторінці у Facebook.

"Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується. ... Спроба штурму відділку поліції - кому це треба, для кого ця картинка? Сприймаємо адвокатів, правозахиснків, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи", - заявив глава НПУ.

За словами Князєва, в результати сутичок під будівлею управління поліції було затримано 40 осіб.

"При них - ножі, пістолети, газ, кастети. ... Троє поліцейських потрапили до лікарні з хімічним опіком очей.

"Бердянск - флакон зеленки. Новомосковськ - 10 літрів зеленки... Відстань між подіями 10 днів. Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявив Князєв і додав, що поліція діятиме "законно, адекватно, але безкомпромісно".

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