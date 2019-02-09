Князєв прокоментував побиття під управлінням поліції: Градус підвищується
Глава Нацполіціі Сергій Князєв заявив, що група осіб, до якої була застосована сила біля Подільського управління поліції, здійснювала "штурм", правоохоронці будуть діяти "законно, правильно, але безкомпромісно".
Про це йдеться у дописі Князєва, який оприлюднено ввечері 9 лютого на його сторінці у Facebook.
"Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується. ... Спроба штурму відділку поліції - кому це треба, для кого ця картинка? Сприймаємо адвокатів, правозахиснків, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи", - заявив глава НПУ.
За словами Князєва, в результаті сутичок під будівлею управління поліції було затримано 40 осіб.
"При них - ножі, пістолети, газ, кастети. ... Троє поліцейських потрапили до лікарні з хімічним опіком очей.
"Бердянск - флакон зеленки. Новомосковськ - 10 літрів зеленки... Відстань між подіями 10 днів. Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявив Князєв і додав, що поліція діятиме "законно, адекватно, але безкомпромісно".
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Нагадаємо,
- 9 лютого на Контрактовій площі правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами".
- В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" планували провести акцію, а учасники С14 приєднатися до неї.
- Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Активісти С14 вимагали повернути речі, у приміщенні управління поліції сталася штовханина, після чого правоохоронці застосували силу до активістів. Серед затриманих - голови патріотичних організацій Євген Карась (С14), Богдан Ходаковський (Традиція і порядок) та Євген Строкань (Невідомий патріот).
- У поліції заявили, що за фактом подій розпочато три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК.
- У ГПУ заявили, що за фактом інциденту до ЄРДР внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення.
- Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада під час лікування в результаті нападу на неї з сірчаною кислотою.
- У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Гандзюк встановлені. Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
- Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем БПП Андрієм Гордєєвим.
- Після цього Владислав Мангер заявив, що припиняє членство у "Батьківщині" на час розслідування.
- 4 лютого учасники ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" пікетували адміністрацію президента України Порошенка та офіс партії "Батьківщина", вимагаючи покарати винних у її вбивстві та вимагаючи виключити з лав партії голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.