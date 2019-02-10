Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: на встрече кандидата с избирателями изъяли зеленую жидкость

Воскресенье, 10 февраля 2019, 09:36

В Новомосковске Днепропетровской области в субботу во время встречи с избирателями одного из кандидатов в президенты полиция изъяла у задержанных емкости с жидкостью зеленого цвета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

 

"Четыре емкости с жидкостью зеленого цвета обнаружили и изъяли полицейские у двух мужчин, которые пришли на встречу, организованную одним из кандидатов в президенты в Новомосковске", - говорится в сообщении.

 

Мужчин доставили в Новомосковский отдел полиции для установления личности и выяснения всех обстоятельств данного происшествия.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета Новомосковского отдела полиции.

На фото, опубликованных полицией, видно 5-литровую пластиковую бутылку с надписью "зеленка" и еще 4 полуторалитровых.

В субботу вечером глава Нацполиции Сергей Князев вспоминал инцидент, когда в Новомосковске было изъято 10 литров зеленки.

"Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота", - заявлял Князев.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьвыборы президента 2019полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне трижды били по Никопольщине: погиб 18-летний парень, есть раненые
Россия терроризирует Никополь – погиб мужчина, еще один пострадал
Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетой и беспилотником, дрон сбили
Последние новости
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
Все новости...
Реклама: