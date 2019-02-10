Днепропетровщина: на встрече кандидата с избирателями изъяли зеленую жидкость

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 10:36

В Новомосковске Днепропетровской области в субботу во время встречи с избирателями одного из кандидатов в президенты полиция изъяла у задержанных емкости с жидкостью зеленого цвета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

 

"Четыре емкости с жидкостью зеленого цвета обнаружили и изъяли полицейские у двух мужчин, которые пришли на встречу, организованную одним из кандидатов в президенты в Новомосковске", - говорится в сообщении.

 

Мужчин доставили в Новомосковский отдел полиции для установления личности и выяснения всех обстоятельств данного происшествия.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета Новомосковского отдела полиции.

На фото, опубликованных полицией, видно 5-литровую пластиковую бутылку с надписью "зеленка" и еще 4 полуторалитровых.

В субботу вечером глава Нацполиции Сергей Князев вспоминал инцидент, когда в Новомосковске было изъято 10 литров зеленки.

"Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота", - заявлял Князев.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская область выборы президента 2019 полиция


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