Донбас: У черзі на блокпосту бойовиків - чергова смерть цивільного

У с.Кремінець на тимчасово окупованій бойовиками території Донецької обл. на блокпосту в очікуванні переходу помер літній чоловік.

Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"8 лютого СММ ОБСЄ дізналися від лікаря про те, що вдень напередодні він намагався провести реанімаційні заходи для літнього чоловіка (віком 70 або більше років) на блокпосту на автошляху H15 неподалік від комбінату "Каргілл" у н.п.Кремінець", - йдеться у повідомленні.

"Очевидно, чоловік намагався потрапити на підконтрольну владі України територію. ... Врятувати життя йому не вдалося", - зазначили спостерігачі.

У Донецьку співробітники морга повідомили, що 7 лютого до них доправили тіло померлого і додали, що смерть настала з природних причин.

"Штучне створення довгих черг, неорганізованість та нервова обстановка у роботі блокпостів в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ наражає на небезпеку мирне населення. Серед тих, хто очікує переходу - переважно люди похилого віку, які прямують за пенсіями та соціальними виплатами", - заявляє українська сторона СЦКК.