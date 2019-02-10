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Донбасс: В очереди на блокпосту боевиков - очередная смерть гражданского

Воскресенье, 10 февраля 2019, 18:07

В с.Кременец на временно оккупированной боевиками территории Донецкой обл. на блокпосту в ожидании перехода скончался пожилой мужчина.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что днем ​​накануне он пытался провести реанимационные мероприятия пожилому мужчине (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината "Каргилл" в н.п.Кременец", - говорится в сообщении.

"Очевидно, мужчина пытался попасть на подконтрольную власти Украины территорию. ... Спасти жизнь ему не удалось", - отметили наблюдатели.

В Донецке сотрудники морга сообщили, что 7 февраля к ним доставили тело умершего и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

"Искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население. Среди тех, кто ожидает перехода - в основном пожилые люди, которые следуют за пенсиями и социальными выплатами", - заявляет украинская сторона СЦКК.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕОРДЛОжертвы
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