Бойовики тричі вели вогонь по силах ОС, застосували великий калібр

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Неділя, 10 лютого 2019, 20:03

У неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики здійснили три обстріли по українських військових, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. 

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС ввечері 10 лютого, втрат серед особового складу ОС немає.

Обстріли з мінометів калібру 82 мм було здійснено поблизу с.Гнутове, зі стрілецької зброї - поблизу м.Красногорівка. 

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели обстріли по силах ООС поблизу н.п. Світлодарськ. 

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас ОРДЛО Мінські угоди


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