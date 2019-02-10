Бойовики тричі вели вогонь по силах ОС, застосували великий калібр
У неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики здійснили три обстріли по українських військових, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Як повідомили у прес-центрі штабу ООС ввечері 10 лютого, втрат серед особового складу ОС немає.
Обстріли з мінометів калібру 82 мм було здійснено поблизу с.Гнутове, зі стрілецької зброї - поблизу м.Красногорівка.
З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели обстріли по силах ООС поблизу н.п. Світлодарськ.
"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.
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