Боевики трижды вели огонь по силам ОС, применили крупный калибр

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 20:03

В воскресенье в зоне проведения Операции объединенных сил боевики совершили три обстрелы по украинским военных, применив вооружение, запрещенное "минскими" соглашениями.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером 10 февраля, потерь среди личного состава ОС нет.

Обстрелы из минометов калибра 82 мм боевики осуществили вблизи с.Гнутово, из стрелкового оружия - вблизи г.Красногоровка.

С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы по силам ООС вблизи н.п. Светлодарск.

"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс ОРДЛО Минские соглашения


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