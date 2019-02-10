Боевики трижды вели огонь по силам ОС, применили крупный калибр
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Воскресенье, 10 февраля 2019, 20:03
В воскресенье в зоне проведения Операции объединенных сил боевики совершили три обстрелы по украинским военных, применив вооружение, запрещенное "минскими" соглашениями.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером 10 февраля, потерь среди личного состава ОС нет.
Обстрелы из минометов калибра 82 мм боевики осуществили вблизи с.Гнутово, из стрелкового оружия - вблизи г.Красногоровка.
С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы по силам ООС вблизи н.п. Светлодарск.
"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
Украинская правда
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