На початку тижня у горах лавини, на Закарпатті підйом води у річках - синоптики

На початку тижня на річках Закарпаття внаслідок опадів та сніготанення очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1 м над поточними рівнями.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

11 лютого у горах Івано-Франківської області внаслідок відлиги, а 11-12 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей - внаслідок снігопадів та хуртовини очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.

За прогнозами синоптиків, 11 лютого у західних, вдень - в північних областях; 12 лютого - по Україні, крім східної частини - очікується дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

У Карпатському регіоні - значні опади, у південній частині переважно дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.