На початку тижня у горах лавини, на Закарпатті підйом води у річках - синоптики

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Неділя, 10 лютого 2019, 21:00

На початку тижня на річках Закарпаття внаслідок опадів та сніготанення очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1 м над поточними рівнями.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

11 лютого у горах Івано-Франківської області внаслідок відлиги, а  11-12 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей - внаслідок снігопадів та хуртовини очікується сніголавинна небезпека 3 рівня. 

За прогнозами синоптиків, 11 лютого у західних, вдень  - в північних областях; 12 лютого - по Україні, крім східної частини - очікується дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

У Карпатському регіоні - значні опади, у південній частині переважно дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

 

Українська правда

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Теми: погода Закарпаття Івано-Франківська область Львівщина


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