На початку тижня у горах лавини, на Закарпатті підйом води у річках - синоптики
На початку тижня на річках Закарпаття внаслідок опадів та сніготанення очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1 м над поточними рівнями.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
11 лютого у горах Івано-Франківської області внаслідок відлиги, а 11-12 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей - внаслідок снігопадів та хуртовини очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.
За прогнозами синоптиків, 11 лютого у західних, вдень - в північних областях; 12 лютого - по Україні, крім східної частини - очікується дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу.
У Карпатському регіоні - значні опади, у південній частині переважно дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
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