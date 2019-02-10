В начале недели в горах лавины, на Закарпатье подъем воды в реках - синоптики

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 21:00

В начале недели на реках Закарпатья в результате осадков и снеготаяния ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1 м над текущими уровнями.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

11 февраля в горах Ивано-Франковской области в результате оттепели, а 11-12 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей - в результате снегопадов и метели ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

По прогнозам синоптиков, 11 февраля в западных, днем -  в северных областях; 12 февраля - по Украине, кроме восточной части - ожидается дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега.

В Карпатском регионе - значительные осадки, в южной части преимущественно дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

 

Украинская правда

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Темы: погода Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина


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