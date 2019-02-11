Рятувальники знайшли 3 туристів, які заблукали в Карпатах - ДСНС
Понеділок, 11 лютого 2019, 01:01
Рятувальники увечері 9 лютого знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах на горі Тростян.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Під час спуску з гори Тростян заблукали троє лижників: 2 жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі Одеси.
"Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби", - йдеться у повідомленні.
О 19:30 заблукалих знайшли - медичної допомоги вони не потребували.
Нагадаємо:
- 11 лютого у горах Івано-Франківської області внаслідок відлиги, а 11-12 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей - внаслідок снігопадів та хуртовини очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.
Українська правда