Рятувальники знайшли 3 туристів, які заблукали в Карпатах - ДСНС

Рятувальники увечері 9 лютого знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах на горі Тростян.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Під час спуску з гори Тростян заблукали троє лижників: 2 жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі Одеси.

"Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби", - йдеться у повідомленні.

О 19:30 заблукалих знайшли - медичної допомоги вони не потребували.

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