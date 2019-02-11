Рятувальники знайшли 3 туристів, які заблукали в Карпатах - ДСНС

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Понеділок, 11 лютого 2019, 02:01

Рятувальники увечері 9 лютого знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах на горі Тростян.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Під час спуску з гори Тростян заблукали троє лижників: 2 жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі Одеси.

"Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби", - йдеться у повідомленні. 

О 19:30 год заблукалих знайшли - медичної допомоги вони не потребували.

Нагадаємо:

  • 11 лютого у горах Івано-Франківської області внаслідок відлиги, а  11-12 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей - внаслідок снігопадів та хуртовини очікується сніголавинна небезпека 3 рівня. 

Українська правда

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Теми: ДСНС Карпати


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