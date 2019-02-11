Спасатели нашли 3 заблудившихся в Карпатах туристов - ГСЧС

Спасатели вечером 9 февраля нашли 3 заблудившихся в Карпатах на горе Тростян туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Во время спуска с горы Тростян заблудились трое лыжников: 2 женщины 1974 года рождения и мужчина 1963 года рождения, жители Одессы.

"Для поисковых работ были привлечены спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы", - говорится в сообщении.

В 19:30 заблудившихся нашли - в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним: