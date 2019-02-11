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Спасатели нашли 3 заблудившихся в Карпатах туристов - ГСЧС

Понедельник, 11 февраля 2019, 01:01

Спасатели вечером 9 февраля нашли 3 заблудившихся в Карпатах на горе Тростян туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Во время спуска с горы Тростян заблудились трое лыжников: 2 женщины 1974 года рождения и мужчина 1963 года рождения, жители Одессы.

"Для поисковых работ были привлечены спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы", - говорится в сообщении.

В 19:30 заблудившихся нашли - в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним:

  • 11 февраля в горах Ивано-Франковской области в результате оттепели, а 11-12 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей - в результате снегопадов и метели ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

Украинская правда
Темы: ГСЧСКарпаты
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