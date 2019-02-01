Чернотицький не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного

Микола Чернотицький, якого 31 січня Наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" призначила виконувачем обов'язків глави Суспільного, заявляє, що дізнався про це у ЗМІ.

Про це пише Громадське.

У коментарі Громадському Чернотицький повідомив, що не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного.

"Спочатку я дізнався про це (про призначення виконувачем обов’язків голови НСТУ, ред.), мені подзвонила членкиня Наглядової ради і повідомила. І інше джерело — я дізнався із ЗМІ", — сказав Чернотицький.

"Я член правління Суспільного мовника і член команди Зураба Аласанії… я не був присутній я був повідомлений постфактум", — додав він.

Микола Чернотицький - член правління НСТУ, який відповідає за діяльність із оптимізації центральної та регіональної структури.

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