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Чернотицький не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного

П'ятниця, 1 лютого 2019, 23:52

Микола Чернотицький, якого 31 січня Наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" призначила виконувачем обов'язків глави Суспільного, заявляє, що дізнався про це у ЗМІ.

Про це пише Громадське.

У коментарі Громадському Чернотицький повідомив, що не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного.

"Спочатку я дізнався про це (про призначення виконувачем обов’язків голови НСТУ, ред.), мені подзвонила членкиня Наглядової ради і повідомила. І інше джерело — я дізнався із ЗМІ", — сказав Чернотицький.

"Я член правління Суспільного мовника і член команди Зураба Аласанії… я не був присутній я був повідомлений постфактум", — додав він.

Микола Чернотицький - член правління НСТУ, який відповідає за діяльність із оптимізації центральної та регіональної структури.

Нагадуємо:

  • Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • Наразі у Наглядовій раді НСТУ не коментують причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
  • Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Згодом член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Аласанії, заявив, що так і не зрозумів, на якій підставі це питання внесли до порядку денного.
  • Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняЗМІскандал
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