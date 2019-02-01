Чернотицький не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного
Микола Чернотицький, якого 31 січня Наглядова рада "Національної суспільної телерадіокомпанії України" призначила виконувачем обов'язків глави Суспільного, заявляє, що дізнався про це у ЗМІ.
Про це пише Громадське.
У коментарі Громадському Чернотицький повідомив, що не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного.
"Спочатку я дізнався про це (про призначення виконувачем обов’язків голови НСТУ, ред.), мені подзвонила членкиня Наглядової ради і повідомила. І інше джерело — я дізнався із ЗМІ", — сказав Чернотицький.
"Я член правління Суспільного мовника і член команди Зураба Аласанії… я не був присутній я був повідомлений постфактум", — додав він.
Микола Чернотицький - член правління НСТУ, який відповідає за діяльність із оптимізації центральної та регіональної структури.
Нагадуємо:
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Наразі у Наглядовій раді НСТУ не коментують причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
- Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
- Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
- Згодом член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Аласанії, заявив, що так і не зрозумів, на якій підставі це питання внесли до порядку денного.
- Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.