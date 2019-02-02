Військовий, який зник із бойових позицій, потрапив у полон
Військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, який зник 23 січня, потрапив у полон до бойовиків.
Про це повідомляє 79-а десантно-штурмова бригада в Facebook.
У повідомленні зазначається, що ворог виклав відео з українським військовослужбовцем, який зник з бойових позицій 23 січня цього року.
"Ми визнаємо приналежність військовослужбовця на відеозаписі. Микола Гриненко – військовослужбовець нашої військової частини", - зазначили в бригаді.
Там заявили, що все сказане Гриненком на камеру окупантів "є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у "Донецьких підвалах"".
"Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживається всіх заходів на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- 23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.
- 18 січня повідомлялося про зникнення військового Станіслава Панченка. Пізніше стало відомо, що його захопили в полон.
- 2 січня стало відомо, що у ніч на 29 грудня на сході України зник військовослужбовець 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Згодом з'ясувалося, що він у полоні бойовиків.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua