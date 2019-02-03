Список охочих стати президентом поповнився Олійником і Гнапом

У Центрвиборчком документи для реєстрації на майбутніх виборах подали ще кілька кандидатів в президенти.

Зокрема, документи подали нардеп Юрій Тимошенко, телеведуча Юлія Литвиненко, економіст Андрій Новак, кандидат від партії "Воїни АТО" Сергій Кривонос, лідер партії "Стабільність", глава Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, пише "Інтерфакс-Україна".

Також 2 лютого до ЦВК подав документи представник екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Олійника, який після Революції Гідності виїхав до РФ та заснував там "Комітет порятунку України".

3 лютого подав документи для реєстрації кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап.

Окрім того, документи для реєстрації кандидатом Надії Савченко подала лідер "Суспільно-політичної платформи Надії Савченко" Віра Савченко. Документи було подано без внесення грошової застави у розмірі 2,5 млн. грн.

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