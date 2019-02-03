Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Список охочих стати президентом поповнився Олійником і Гнапом

Неділя, 3 лютого 2019, 14:36
Список охочих стати президентом поповнився Олійником і Гнапом

У Центрвиборчком документи для реєстрації на майбутніх виборах подали ще кілька кандидатів в президенти.

Зокрема, документи подали нардеп Юрій Тимошенко, телеведуча Юлія Литвиненко, економіст Андрій Новак, кандидат від партії "Воїни АТО" Сергій Кривонос, лідер партії "Стабільність", глава Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, пише "Інтерфакс-Україна".

Також 2 лютого до ЦВК подав документи представник екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Олійника, який після Революції Гідності виїхав до РФ та заснував там "Комітет порятунку України".

3 лютого подав документи для реєстрації кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап.

Окрім того, документи для реєстрації кандидатом Надії Савченко подала лідер "Суспільно-політичної платформи Надії Савченко" Віра Савченко. Документи було подано без внесення грошової застави у розмірі 2,5 млн. грн. 

Читайте також: 

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
  • Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
  • Чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься, але документи до ЦВК станом на 16:00 3 лютого ще не подав.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: