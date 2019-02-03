Список охочих стати президентом поповнився Олійником і Гнапом
У Центрвиборчком документи для реєстрації на майбутніх виборах подали ще кілька кандидатів в президенти.
Зокрема, документи подали нардеп Юрій Тимошенко, телеведуча Юлія Литвиненко, економіст Андрій Новак, кандидат від партії "Воїни АТО" Сергій Кривонос, лідер партії "Стабільність", глава Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, пише "Інтерфакс-Україна".
Також 2 лютого до ЦВК подав документи представник екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Олійника, який після Революції Гідності виїхав до РФ та заснував там "Комітет порятунку України".
3 лютого подав документи для реєстрації кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап.
Окрім того, документи для реєстрації кандидатом Надії Савченко подала лідер "Суспільно-політичної платформи Надії Савченко" Віра Савченко. Документи було подано без внесення грошової застави у розмірі 2,5 млн. грн.
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Нагадаємо:
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- Чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься, але документи до ЦВК станом на 16:00 3 лютого ще не подав.