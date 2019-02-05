Михайлик заявив, що йому не продовжили надання держохорони

Голова одеського осередку партії "Сила людей" Олег Михайлик повідомив, що йому не продовжили надання державної охорони після 24 січня.

Про це він написав у Facebbok.

"Пост щирої "подяки" українській Національній поліції (реформованої). Спочатку мені довелося в Німеччині перенести на 2 дня заплановану операцію з вилучення кулі з легені, оскільки слідчі Головного слідчого управління Національної поліції виявилися не в змозі за два місяці підготувати документи для німецької сторони. Обійшлися врученням мені пластикового пакета для збереження кулі", - заявив Михайлик.

"А потім вони зняли надану мені державну охорону. Вірніше, просто не продовжили її надання після 24 січня. Напевно, вже успішно розслідували замах на вбивство, встановили і затримали замовників та посередників. Ур-ра! Тільки ми про це так нічого і не знаємо", - підкреслив він.

За словами активіста, "створюється враження, що вони навмисно підштовхують, щоб я попросив політичного притулку в одній з європейських країн. Просто не бажаючи знову потрапляти під кулі трохи вбивці.

"Обіцяю подумати. І обіцяю також повідомити про це рішення Національної Поліції України всіх, хто цікавиться моєю долею друзів і колег", - додав Михайлик.

Читайте також:

Замах на активіста Олега Михайлика. Що сталося в Одесі і кому це вигідно?

Нагадаємо: