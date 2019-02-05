Михайлик заявив, що йому не продовжили надання держохорони

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Вівторок, 5 лютого 2019, 00:48

Голова одеського осередку партії "Сила людей" Олег Михайлик повідомив, що йому не продовжили надання державної охорони після 24 січня.

Про це він написав у Facebbok.

"Пост щирої "подяки" українській Національній поліції (реформованої). Спочатку мені довелося в Німеччині перенести на 2 дня заплановану операцію з вилучення кулі з легені, оскільки слідчі Головного слідчого управління Національної поліції виявилися не в змозі за два місяці підготувати документи для німецької сторони. Обійшлися врученням мені пластикового пакета для збереження кулі", - заявив Михайлик.

"А потім вони зняли надану мені державну охорону. Вірніше, просто не продовжили її надання після 24 січня. Напевно, вже успішно розслідували замах на вбивство, встановили і затримали замовників та посередників. Ур-ра! Тільки ми про це так нічого і не знаємо", - підкреслив він.

За словами активіста, "створюється враження, що вони навмисно підштовхують, щоб я попросив політичного притулку в одній з європейських країн. Просто не бажаючи знову потрапляти під кулі трохи вбивці.

"Обіцяю подумати. І обіцяю також повідомити про це рішення Національної Поліції України всіх, хто цікавиться моєю долею друзів і колег", - додав Михайлик.

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Українська правда

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Теми: Одеса активісти поліція


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