Михайлик заявив, що йому не продовжили надання держохорони
Голова одеського осередку партії "Сила людей" Олег Михайлик повідомив, що йому не продовжили надання державної охорони після 24 січня.
Про це він написав у Facebbok.
"Пост щирої "подяки" українській Національній поліції (реформованої). Спочатку мені довелося в Німеччині перенести на 2 дня заплановану операцію з вилучення кулі з легені, оскільки слідчі Головного слідчого управління Національної поліції виявилися не в змозі за два місяці підготувати документи для німецької сторони. Обійшлися врученням мені пластикового пакета для збереження кулі", - заявив Михайлик.
"А потім вони зняли надану мені державну охорону. Вірніше, просто не продовжили її надання після 24 січня. Напевно, вже успішно розслідували замах на вбивство, встановили і затримали замовників та посередників. Ур-ра! Тільки ми про це так нічого і не знаємо", - підкреслив він.
За словами активіста, "створюється враження, що вони навмисно підштовхують, щоб я попросив політичного притулку в одній з європейських країн. Просто не бажаючи знову потрапляти під кулі трохи вбивці.
"Обіцяю подумати. І обіцяю також повідомити про це рішення Національної Поліції України всіх, хто цікавиться моєю долею друзів і колег", - додав Михайлик.
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Нагадаємо:
- 11 січня активісту Олегу Михайлику, на якого у вересні 2018 року вчинили замах, у Німеччині зробили операцію та дістали кулю з легень.
- 19 січня Михайлик повідомив, що його виписали з клініки у Мюнхені (Німеччина), де йому зробили операцію та вилучили кулю з легені.
- На Михайлика вчинили замах 22 вересня, у нього вистрелили в центрі Одеси. Куля пробила наскрізь ліву руку та груди, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце.
- 25 вересня одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.
- 27 вересня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на Михайлика.
- 21 листопада Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на Михайлика.
- 22 листопада одного з підозрюваних у замаху на Михайлика - інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе) - відпустили під цілодобовий домашній арешт.
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